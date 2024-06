Eisenachs OB und ein Unternehmer führen Thüringer BSW in den Landtagswahlkampf

Stimmberechtigt waren nach Angaben eines Sprechers 39 BSW-Mitglieder. Der Landesverband hat insgesamt nur 47 Mitglieder. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

Das BSW lag in Umfragen in Thüringen zuletzt bei Werten zwischen 13 und 16 Prozent. Bei den Kreistagswahlen am vergangenen Sonntag erzielte es in drei Landkreisen aus dem Stand zweistellige Ergebnisse.