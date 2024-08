Landtagswahl Thüringen: Industrie-Präsident mit scharfer Kritik an der AfD

Erfurt - Bundesweit blickt man mit Spannung auf die Landtagswahl in Thüringen am kommenden Sonntag. Die Umfragen verheißen einen Triumph der AfD! Um die aktuellen Regierungsparteien hingegen ist es gar nicht gut bestellt. Alle aktuellen Entwicklungen gibt's hier im TAG24-Liveticker zur Landtagswahl.

Gezielt attackierte er Björn Höcke (52). Dieser hatte zuvor gegen die Initiative "Made in Germany – Made by Vielfalt" gewettert und den beteiligten Unternehmen wirtschaftlichen Schaden gewünscht. Der BDI-Chef erklärte, die Äußerungen seien alarmierend für die Wirtschaft und zeigten die Inkompetenz der Partei.

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm (61), hat die AfD vor der Landtagswahl in Thüringen scharf kritisiert. Er fürchte, die aggressive Ausländerfeindlichkeit der AfD werde das bestehende Problem des Fachkräftemangels in Deutschland verschärfen, sagte Russwurm der "Welt".

"Ich bitte alle Wählerinnen und Wähler, gerade die Unentschlossenen, sich aufzumachen am Sonntag, eben nicht nur das Wetter zu genießen, sondern tatsächlich auch den Tag zu nutzen, um sich einzubringen, in das, was unser Land gestaltet", hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) in der letzten regulären Regierungsmedienkonferenz am Dienstag gesagt.

Er würde eine "sehr starke" Wahlbeteiligung "wirklich" wünschenswert "für unser Land" halten. Der Linke-Politiker äußerte einen "herzlichen Dank" an "all" die "vielen" ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, "die am Sonntag wie selbstverständlich arbeiten - nämlich für uns alle, für die Demokratie." Zudem dankte er dem Landeswahlleiter, Herrn Poppenhäger, und "seinem ganzen Team".