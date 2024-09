Stimmen falsch zugeordnet: Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen nun offiziell

Erfurt - Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen steht das Ergebnis nun offiziell fest.

Das offizielle Endergebnis der Landtagswahl in Thüringen wurde verkündet. © Martin Schutt/dpa

Landeswahlleiter Holger Poppenhäger letzte am Donnerstag das amtliche Endergebnis in Erfurt vor. Das vorläufige Ergebnis vom Wahlabend am 2. September wurde damit.

Laut Poppenhäger wurden in den Wahllokalen nur einige wenige Stimmen falsch zugeordnet. So erhielt die AfD einige Stimmen mehr, der CDU wurden einige abgezogen.

Allerdings hatte dies keinen Einfluss auf das Endergebnis.Es blieb bei den veröffentlichten Zahlen vom Wahlabend.

Wahlsieger AfD kommt damit auf 32,8 Prozent, die CDU 23,6, das BSW 15,8, die Linke 13,1 und die SPD 6,1 Prozent.