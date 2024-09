Thüringens Verfassungsschutz-Boss spricht nach Landtagswahl von "Schönwetter-Demokratie"

Erfurt - Erstmals hat die AfD in Deutschland eine Landtagswahl gewonnen - bei der Wahl am 1. September 2024 wurde die Alternative für Deutschland stärkste Kraft in Thüringen! Stephan Kramer, Präsident des Amtes für Verfassungsschutz beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, sprach in diesem Zusammenhang von "Schönwetter-Demokratie".