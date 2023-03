Noch mehr Geld für die Bundeswehr? Das sagen die Deutschen dazu

Mainz - Verteidigungsminister Boris Pistorius (62, SPD ) fordert weiteres Geld für die Modernisierung der Bundeswehr . Das könnte zu Einsparungen in anderen Bereichen oder zu Schulden führen. Was halten die Deutschen davon?

Sie halten es für richtig, zusätzliche Mittel für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, auch wenn dies zu Einsparungen in anderen Bereichen führen könnte.

Eine klare Mehrheit von 62 Prozent der für das aktuelle ZDF-Politbarometer befragten Wahlberechtigten in Deutschland unterstützen Pistorius.

Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine vor einem Jahr hatte der Bundestag zwar bereits ein 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr beschlossen. Um das mit der NATO vereinbarte Ziel zu erreichen - zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen für die Verteidigung ausgegeben werden - sind laut Pistorius aber weitere Gelder notwendig.

Passend zur Zustimmung für Boris Pistorius in dieser Frage sind auch seine generellen Sympathiewerte. Bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung der deutschen Spitzenpolitiker in einer Skala von +5 bis -5 liegt der Verteidigungsminister mit einem Durchschnittswert von 1,7 weiterhin auf Platz eins.

Mehr Geld für die Bundeswehr billigt also eine Mehrheit der Menschen in Deutschland, aber wie sieht es generell mit der Position aus, die der Westen gegenüber dem Konflikt in der Ukraine einnimmt?

Hier ist die Meinung der befragten Wahlberechtigten gespalten. So sind 41 Prozent der Ansicht, dass die westlichen Staaten die Ukraine dazu drängen sollten, Gebietsverluste in Kauf zu nehmen, wenn so der Krieg beendet werden könne.