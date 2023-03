Zynischer Westen? Ostbeauftragter beklagt, dass sich "im Westen keiner mehr traut, etwas zu sagen"

Berlin - Der Ostbeauftragte Carsten Schneider (47) beklagt eine Sprachlosigkeit zwischen den Deutschen in Ost und West. "Das Bittere ist, dass es zu wenig Interesse in Westdeutschland gibt für die Situation in Ostdeutschland", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Dazu gehört aber auch, dass sich im Westen keiner mehr traut, etwas zu sagen, weil es falsch ankommen könnte. Das finde ich schlimm."