15.09.2023 16:20 20.000 Teilnehmer bei Klimastreik in Hamburg

Hamburg - Zum globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future haben sich am heutigen Freitag in Hamburg Tausende Teilnehmer in der Innenstadt versammelt. Die Veranstalter sprachen gar von 20.000 Menschen. Tausende junge Menschen versammelten sich in Hamburg zum Klimastreik. © Christian Charisius/dpa Sie wollen gegen die Ursachen des Klimawandels und für eine bessere Zukunft demonstrieren. Die Demonstranten und Demonstrantinnen hielten Plakate wie "Wir sollten unseren Planeten unseren Enkeln lebenswert erhalten" oder "Ihr müsst handeln!" in die Höhe. Ihre Unterstützung zugesagt haben auch der Musiker Herbert Grönemeyer (67) und die Band Silbermond, die am Nachmittag auf einer Bühne am Jungfernstieg auftraten. "Wir stehen zwischen "unter Wasser" und extremen Dürren. Es gilt, jetzt zu agieren, sofort", forderte Grönemeyer in einer Ankündigung von Fridays for Future. Silbermond mit Frontfrau Stefanie Kloß (38, links) und Herbert Grönemeyer (67) standen gemeinsam auf der Bühne am Jungfernstieg. © Lenthe-Medien Bundesweit waren Demonstrationen an mehr als 200 Orten geplant.

