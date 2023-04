Frankreich-Proteste: Zornige Demonstranten zünden Macrons Lieblings-Restaurant an

Paris - Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Weil die Regierung das Renteneintrittsalter heraufsetzen will, kommt es vielerorts seit Tagen zu Demonstrationen und Randalen. Am Donnerstag brannte es im "La Rotonde" dem Lieblingsrestaurant von Präsident Emanuel Macrons (45).

Die Demonstranten warfen offenbar Feuerwerk auf das Restaurant "La Rotonde". Eine Markise fing Feuer. © Thomas SAMSON / AFP

Am Nachmittag kam es erneut zu Ausschreitungen am Rande der Demonstrationen in Paris und anderen Orten. In der Nähe des Pariser Restaurants "La Rotonde", in dem Präsident Emmanuel Macron 2017 seinen Wahlsieg gefeiert hatte, gerieten radikale Demonstranten und Sicherheitskräfte aneinander.

Mehrere schwarz gekleidete Demonstranten bewarfen die Polizei mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein.

Die Markise des bekannten Restaurants fing zu brennen an, wurde aber schnell gelöscht.

Die Polizei meldete mehrere Verletzte in ihren Reihen, gab aber zunächst keine Zahl bekannt.