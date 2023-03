"Land lahmgelegt": Franzosen streiken weiter gegen Rentenreform

Paris - Einen Tag nach den bislang größten Demonstrationen gegen die geplante Rentenreform in Frankreich haben viele Beschäftigte am Mittwoch weiter gestreikt.

Protestierende Eisenbahner stimmen im Bahnhof von Straßburg für eine Verlängerung des Streiks. © Jean-Francois Badias/AP

Die Auslieferung von Treibstoff aus den Raffinieren war weiterhin blockiert, was zu ersten Engpässen an Tankstellen führte. Die Streiks sollen auch in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Im Bahnverkehr wird es nach Angaben der französischen Bahn am Donnerstag erneut "starke Störungen" geben.

Die Regierung zeigte sich gesprächsbereit. "Die Tür der Regierung steht weit offen, wenn die Gewerkschaften, die seit Wochen kein Interesse gezeigt haben, wieder den Dialog suchen", sagte Regierungssprecher Olivier Véran (42) dem Sender RTL.

Die Gewerkschaften hatten am Vorabend die Verlängerung der Streiks und weitere Aktionstage am kommenden Samstag und Mittwoch beschlossen. Außerdem forderten sie ein "dringendes Treffen" mit Präsident Emmanuel Macron (45), zu dem es jedoch trotz der "offenen Tür" zunächst nicht kam.

Verkehrsminister Clément Beaune (41) drohte mit Blick auf die Treibstoffversorgung mit Zwangsmaßnahmen. "Wir lassen es nicht zu, dass das Land lahmgelegt wird", sagte er dem Sender LCI. "Wir haben juristische Mittel, um einzuschreiten", betonte er.

Die Regierung hatte im Oktober bereits Personal von Raffinerien zum Dienst verpflichtet, als Beschäftigte höhere Gehälter gefordert hatten.