Misstrauensvotum: Muss Macron um die Rentenreform bangen?

Paris - Wegen der umstrittenen Rentenreform muss sich die französische Regierung am Montag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen.

Die Regierung hatte am Donnerstag einen Verfassungsartikel geltend gemacht, der die Verabschiedung der Rentenreform ohne Abstimmung in der Nationalversammlung ermöglicht, wenn die Regierung anschließend eingebrachte Misstrauensanträge übersteht.

Die Nationalversammlung stimmt am Nachmittag (ab 16 Uhr) über zwei Anträge der Opposition ab.

Das Vorhaben sorgt seit Wochen für Proteste in Frankreich. So kam es auch am Wochenende wieder zu landesweiten Demonstrationen.