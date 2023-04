Trotz Widerstand: Frankreichs umstrittene Rente tritt in Kraft

Am gestrigen Freitag versammelten sich wütende Demonstranten vor dem Pariser Rathaus. © dpa/AP/Lewis Joly

Ein Referendum, worauf Gegner der Reform Hoffnung gesetzt hatten, erklärten die Verfassungshüter für unzulässig.

Gewerkschaften und Opposition riefen jedoch zu weiterem Widerstand auf.

Auch am gestrigen Freitagabend und in der Nacht zum heutigen Samstag kam es zu zahlreichen Protesten gegen die Reform, Dutzende wurden festgenommen.

In Paris, Nizza, Nantes und Rennes sowie weiteren Städten kam es nach der Entscheidung des Verfassungsrats zu Protesten.

Allein in der Hauptstadt Paris seien am Freitagabend 112 Demonstranten festgenommen und 30 Mülltonnen angezündet worden, berichtete der Fernsehsender BFMTV unter Verweis auf den Polizeipräfekten.

Fotos zeigten brennende Mülltonnen etwa vor dem Pariser Rathaus.

In etlichen anderen Städten wie Straßburg, Lyon und Nantes kam es ebenfalls zu Protestaktionen, in Rennes wurde dabei die Tür einer Polizeistation in Brand gesteckt. Bereits tagsüber hatte es am Freitag Kundgebungen sowie Straßenblockaden gegeben.