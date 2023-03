Streit um Todesurteil: Iran wirft zwei deutsche Diplomaten raus

Teheran - Der Iran hat nach der Ausweisung zweier iranischer Diplomaten aus Deutschland zwei Angehörige der deutschen Botschaft in Teheran ausgewiesen.

Ebrahim Raisi (62) ist seit 2021 Präsident des Irans. © dpa/Iranian Presidency/Arman

"Das Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt und ihn über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt", sagte Ministeriumssprecher Nasser Kanaani am Mittwoch in Teheran nach einem Bericht der Nachrichtenagentur "Mehr".

Irans Außenpolitik gründe auf einer respektvollen Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Wenn dies nicht auf Gegenseitigkeit beruhe, sei Teheran gezwungen, andere Seiten aufzuziehen.

Die Bundesregierung hatte zuvor als Reaktion auf das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd zwei Angehörige der iranischen Botschaft des Landes verwiesen.