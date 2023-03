Armenien warnt vor erneuter Eskalation in Berg-Karabach

Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) und Ilham Alijew (61), Präsident von Aserbaidschan. © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Eskalation" entlang der armenischen Grenze zu Aserbaidschan "und in Berg-Karabach", sagte Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan (47) am Dienstag in Eriwan.

Paschinjan warf der Regierung in Baku eine täglich "aggressiver" werdende Rhetorik vor; durch Aserbaidschans Blockade des umstrittenen Gebiets werde eine "humanitäre Katastrophe" herbeigeführt.

Aserbaidschan und das Nachbarland Armenien streiten seit dem Zerfall der Sowjetunion um die Grenzregion Berg-Karabach. Nach Kämpfen mit mehr als 6500 Toten im Jahr 2020 hatte Russland ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt, das Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang.

Um das Thema dürfte es auch beim Treffen des Kanzlers mit Alijew am Dienstag in Berlin gehen. Vor knapp zwei Wochen hatte der Bundeskanzler bereits Paschinjan in Berlin empfangen und sich besorgt über die humanitäre Situation in Berg-Karabach geäußert.