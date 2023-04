Berlusconi auf Intensivstation: Italiens Ex-Regierungschef schwer erkrankt

Der rechtspopulistische Politiker, der von 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen insgesamt vier Regierungen vorgestanden hatte, war am gestrigen Mittwoch in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert worden.

Demnach leidet er seit einiger Zeit an einer sogenannten chronischen myeloischen Leukämie (in der Regel deutlich langsamerer Verlauf, als bei einer akuten Leukämie; Anm. d. Red.).

Berlusconis Sohn Luigi (34) besuchte seinen Vater am heutigen Donnerstag im Hospital. © dpa/AP/Luca Bruno

Wie auf Bildern zu sehen war, kamen Berlusconis Kinder Marina (56) und Luigi (34) sowie sein Bruder Paolo (73) am heutigen Donnerstag in der Klinik in der norditalienischen Metropole an.

Bereits am gestrigen Mittwoch hatten den Ex-Regierungschef sein Bruder und seine Schwester, Kinder sowie seine Lebenspartnerin Marta Fascina (33) im Krankenhaus besucht.

Beim Verlassen der Klinik sagte der Bruder: "Sein Zustand ist stabil, er ist ein Fels."

Italiens Außenminister und Vize-Chef von Forza Italia, Antonio Tajani (69), sagte am heutigen Donnerstagmorgen im italienischen Fernsehen, dass Berlusconis Zustand stabil sei und er eine "ruhige Nacht" verbracht habe.

"Wir hoffen, dass der Löwe bald zurückkehrt. Er gibt niemals auf", sagte Tajani. "Wir bleiben optimistisch."

Politische Weggefährten sprachen dem Unternehmer und Vorsitzenden der Regierungspartei Forza Italia Genesungswünsche aus.