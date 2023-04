Donald Trump vor Gericht: Wird er heute in Handschellen vorgeführt?

Donald Trump soll nach der beispiellosen Anklage gegen ihn am heutigen Dienstag in New York vor Gericht erscheinen.

New York (USA) - Trump am Flieger, im Auto, bei der Ankunft in Manhattan: Im Stile live übertragener Verfolgungsjagden wird der frühere US-Präsident von Helikoptern aus mit Fernsehkameras gefilmt. In New York erwartet ihn ein historischer Prozess. Die Stadt wappnet sich für Krawalle.

Donald Trump (76) traf am Montagabend in New York ein, wo er sich am heutigen Dienstag vor Gericht verantworten muss. © dpa/AP/Yuki Iwamura Hubschrauber kreisen über dem Trump-Tower in Manhattan, auf der Straße sind Barrikaden errichtet, Dutzende Pressevertreter und vereinzelte Demonstranten warten gebannt: New York rüstet sich vor der Verlesung der Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) für einen historischen Tag. Der Republikaner kam am Montag unter medialer Dauerbeobachtung in der Metropole an der Ostküste an. Dort soll Trump nach der beispiellosen Anklage gegen ihn am heutigen Dienstag vor Gericht erscheinen. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass sich ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verantworten muss. Donald Trump Geldwäsche von russischen Krediten in Millionenhöhe? Untersuchungen gegen Trump-Media laufen heiß Kurz vor Verlesung der Anklage haben seine Anhänger gegen das Verfahren protestiert. Dutzende Unterstützer des Republikaners versammelten sich in unmittelbarer Nähe des Gerichtsgebäudes. Sie werteten die Anklage als rein politisch motiviert. Die Demonstranten schwenkten Trump-Fahnen und hielten Schilder hoch, auf denen unter anderem "Hexenjagd" stand. Trump sei "vollkommen unschuldig", sagte eine Unterstützerin. Der Republikaner lege "all die Korruption" im Land offen. Eine andere Frau sagte, gegen Trump würden "kommunistische Taktiken" angewandt. "Amerika wird sich das niemals gefallen lassen."

Donald Trump angeklagt: Worum geht es überhaupt?

Ein Demonstrant hält ein Plakat vor dem Trump Tower in New York, das seine Verhaftung fordert. © dpa/AP/Corey Sipkin Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag vergangener Woche die Anklage gegen Trump publik gemacht. Zu der Anklageverlesung in Manhattan muss der Beschuldigte persönlich erscheinen. Rund 30 Anklagepunkte sollen gegen ihn vorgebracht werden - keiner ist bisher offiziell bekannt. Der Fall ist kompliziert: Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 2016 ließ Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin und -regisseurin Stormy Daniels (44) zahlen. Sie hatte behauptet, sie habe Sex mit ihm gehabt. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist. Die Zahlung an sich ist nicht illegal. Trump wird Medien zufolge aber wohl vorgeworfen, diese falsch abgerechnet und Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Damit könnte er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Donald Trump Pornostar sagt gegen Donald Trump aus: Geht es für die beiden bald vor Gericht? Laut US-Medien werden Trump 34 Straftaten zur Last gelegt, jede davon wäre mit einer Gefängnisstrafe zu ahnden. Trump machte auf Truth Social seinem Unmut über die Berichte Luft. Medien zufolge traf sich Trump am Montagabend mit seinem Anwaltsteam im Trump-Tower. "Er ist in guter Stimmung", sagte eine seiner Juristinnen im US-Fernsehen. Trump sei bereit dazu, im Gericht zu erscheinen.

Journalisten versammeln sich vor dem Strafgericht in Manhattan. © dpa/AP/John Minchillo

Keine Videoübertragung wie bei Johnny-Depp-Prozess