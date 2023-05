Grapsch-Attacke im Flugzeug: 81-Jährige sagt gegen Ex-Präsident Donald Trump aus

USA - 26 Frauen fanden sich am gestrigen Dienstag um die Verleumdungsklage von US-Autorin Jean Carroll (79) gegen Donald Trump (76) zu unterstützen. Eine von ihnen beschrieb einen Vorfall aus den späten 70ern, bei der Ex-Präsident die Enge eines Flugzeugs schamlos ausgenutzt haben soll.

Jessica Leeds (81) ist eine von 26 Frauen die Vorwürfe von sexueller Belästigung oder Vergewaltigung gegen Donald Trump erheben. © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie der das amerikanische Magazin "Insider" berichtete, ist die 81-jährige Jessica Leeds eine der 26 Frauen, die gegen den ehemaligen Präsidenten der USA wegen Belästigung aussagen. Auch dessen verstorbene Ex-Frau, Ivana Trump (†73), erhob Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Geschäftsmann.

Leeds schilderte ein Erlebnis aus den 1970ern, als sie selbst in ihren 30ern war. Sie sei damals im Verkauf tätig gewesen und wurde bei einem Flug vom mittleren Westen nach New York City in die erste Klasse eingeladen - von Donald Trump.

Leeds gab an, von einer Flugbegleiterin benachrichtigt worden zu sein. Sie habe anschließend neben dem Ex-Präsidenten Platz genommen und zunächst eine Mahlzeit mit ihm geteilt und sich mit ihm unterhalten.

Dann soll er "aus heiterem Himmel" beschlossen haben, sie "zu küssen" und "zu begrapschen".

"Es gab keine Ankündigung. Es war wie aus heiterem Himmel. Es war wie ein Streit", sagte Leeds in ihrem Zeugnis. "Er hat versucht, mich zu küssen, versucht, mich zu sich heranzuziehen. Er hat meine Brüste gepackt. Es war, als hätte er 40 Millionen Hände. Es war wie ein Kampf zwischen uns beiden."

Der Geschäftsmann soll sogar versucht haben, seine Hand unter den Rock seiner Sitznachbarin zu stecken. Diese schaffte es allerdings noch rechtzeitig "sich herauszuwinden" und kehrte zu ihrem Platz zurück.