Politisches Chaos nach versuchtem Trump-Attentat? Republikaner mit heftigen Anschuldigungen: "Biden gab Befehl"

Butler/Washington (USA) - Der ohnehin schon vogelwilde US-Wahlkampf droht nach diesem Wochenende in neue Dimensionen zu eskalieren! Nachdem Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) bei einem Wahlkampfauftritt von einem Schuss getroffen wurde, verloren sich einige hochrangige Republikaner - darunter Trumps möglicher Vizepräsident - in Verschwörungstheorien und heftigen Anschuldigen in Richtung Joe Biden (81).