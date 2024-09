Schüsse vor Golfclub: Donald Trump in Sicherheit gebracht

Washington - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) ist Angaben seines Wahlkampfteams zufolge nach Schüssen "in seiner Nähe" in Sicherheit.

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) wurde nach Schüssen vor seinem Golfclub in Sicherheit gebracht. (Archivbild) © Alex Brandon/AP/dpa

"Keine weiteren Details zu diesem Zeitpunkt", teilte sein Sprecher Steven Cheung mit. Es war zunächst völlig unklar, was sich genau ereignet hatte und ob Trump selbst in Gefahr war.

Er hielt sich am Wochenende in seinem Golfklub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida auf.

Der Sprecher des Secret Service teilte auf der Plattform X mit, dass der Ex-Präsident nach einem "Vorfall" in Sicherheit sei. Dieser habe sich am Sonntag kurz vor 14.00 Uhr (Ortszeit) ereignet.

Sprecher Anthony Guglielmi gab ebenfalls an, dass Trump in Sicherheit sei - nannte aber keine weiteren Details. Der Secret Service ist in den USA für den Schutz ranghoher Politiker zuständig, darunter amtierende und frühere Präsidenten.

Die "New York Post" schrieb, dass zwei Personen sich außerhalb des Golfklubs beschossen hätten. Die Schüsse hätten nicht Trump gegolten, so die Zeitung unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht.