Emmanuel Macron vor der Frauenkirche: So war die Rede des Präsidenten in Dresden

Dresden - Bienvenue, Monsieur le Président! Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) hat am Dienstag Dresden besucht. Vor der Frauenkirche rief er in einer langen Rede, die er zu kleinen Teilen in Deutsch und zu großen in Französisch hielt, zur Verteidigung Europas auf.

"Es ist mir eine Freude, hier zu sein, endlich hier zu sein", stieg Macron in Deutsch in seine Rede ein. "Als erster französischer Präsident seit der Wiedervereinigung hier vor ihnen zu sprechen, ehrt mich ganz besonders, es berührt mich sehr. Es ist eine Ehre für mich als Franzose und Freund von Deutschland, aber auch für mich, als überzeugter Europäer."

Zum Ende der Rede dann wieder der Wechsel ins Deutsche: "Nichts scheint zu sein wie vorher. Wir Franzosen stellen uns die gleichen Fragen wie die Deutschen. Bei all diesen Veränderungen gibt es aber eine Konstante, die deutsch-französische Freundschaft. Gemeinsam, nur gemeinsam können wir diese Herausforderungen meistern. Deutschland kann auf Frankreich zählen, Frankreich zählt auf Deutschland."

"Das bedeutet nicht, dass man sich zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz entscheiden muss. Das wäre ein ganz furchtbarer Irrtum." Vielmehr müsse man massiv in eine Dekarbonisierung der Wirtschaft und den Klimaschutz investieren.

Viele sagen sich, man wolle das Geld aus Europa, aber nicht die Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit, die Vielfalt der Kultur, die Autonomie der Universitäten. "Diese Tendenz ist keine Tendenz, sie ist Realität in Ungarn. Das war Realität bis zu den wunderbaren Wahlen in Polen."

Weiter warnte Macron vor einer Gefahr der Extreme für Europa. Demokratie und Freiheit seien allen so selbstverständlich erschienen, man müsse sich aber nur einmal umschauen.

Staatsmänner und ihre Frauen: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU, l.), Emmanuel Macron (46, M.) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD). © AFP/Ludovic Marin

Die Rede vor der Frauenkirche war natürlich nicht der einzige Termin von Emmanuel Macron in Dresden. Zum Start seines Besuches in Elbflorenz ging es für ihn und seine Frau Brigitte (71) nach Moritzburg. Dort wurden die beiden von Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) samt Gattin Annett Hofmann (45) in Empfang genommen.

Der schenkte dem französischen Ehrengast einen "Säulenapfelbaum Rhapsodie" aus einer Baumschule in Kreischa. Schon bald soll der im königlichen Gärten von Schloss Versailles gepflanzt werden.

Neben einem gemeinsamen Familienfoto samt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) und Ehefrau Elke Büdenbender (62) vor dem Schloss stand in Moritzburg dann noch ein gemeinsames Essen mit ausgewählten Bürgern in "Adams Gasthof" an.

Anschließend ging es weiter ins Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS). Unter anderem zu einem Expertengespräch zum Thema Künstliche Intelligenz.