"Sehr hoch, sehr tief im Boden!": Österreichischer Kanzler will Mauer nach Trumps Vorbild!

Wien - Wie viel Donald Trump steckt in Ösi-Kanzler Karl Nehammer (50)? Angesichts der anhaltenden Fluchtbewegungen in die EU äußert das österreichische Staatsoberhaupt große Sorge vor unüberbrückbaren Herausforderungen an der EU-Außengrenze. Nun wird sogar eine Mauer nach amerikanischem Vorbild ins Spiel gebracht.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (50) findet ungewohnt scharfe Worte in Bezug auf die unkontrollierten Fluchtbewegungen in die Europäische Union. © Georg Hochmuth/dpa

Die Alpenrepublik Österreich sendet ein laut hörbares Flüchtlings-SOS.

Wie die "Bild" berichtete, zeigt sich Österreichs Kanzler Karl Nehammer besorgt über die rasant steigenden Flüchtlingszahlen sowie den Hilferufen der überforderten Gemeinden. Nun warnt er vor den Folgen unkontrollierbarer Einwanderung an den EU-Außengrenzen.

Ein vermeintliches Vorbild in puncto effektivem Grenzschutz hat Nehammer mit Ex-US-Präsident Donald Trump (76) schnell ausgemacht.

Gegenüber "Bild" begründet Nehammer, der Österreich seit Dezember 2021 regiert, seine Visionen von sicheren EU-Außengrenzen:

"Der Chef unserer Bundespolizei ist derzeit genau dort: Er sieht sich an der US-Grenze zu Mexiko an, welche Maßnahmen wirken. Uns geht es darum, dieses Wissen dann auch mit anderen EU-Ländern wie Bulgarien zu teilen, um unseren EU-Grenzschutz zu verbessern", so der in Österreich populäre ÖVP-Politiker.

Dabei bezeichnet Nehammer einen robusten Schutz der EU-Außengrenze als notwendig und verweist auf die Wichtigkeit eines freien Schengen-Raums sowie der Terrorabwehr.