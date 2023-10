Täter festgenommen! Mutmaßlicher IS-Anhänger erschießt zwei Schweden vor EM-Quali

Brüssel - Doppelmord in Brüssel! Vor dem Länderspiel zwischen Belgien und Schweden für die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland kam es am Montagabend zu einer Schießerei, bei der zwei Schweden ums Leben kamen! Am Dienstagmorgen konnte der mutmaßliche Attentäter, der den Behörden bereits bekannt ist, festgenommen werden.

Am heutigen Dienstagnachmittag werde der nationale Sicherheitsrat zusammenkommen.

Ab sofort werde es in Brüssel eine verstärkte Polizeipräsenz geben. Aber auch im restlichen Land würden verstärkte Kontrollen durchgeführt.

In Brüssel wurde dem schwedischen Krisenzentrum zufolge die höchste Terrorwarnstufe -"Bedrohungsstufe 4 für die Region Brüssel-Hauptstadt" - ausgerufen. Die Gegend im nördlichen Stadtzentrum wurde abgeriegelt.

Die belgischen Behörden haben am späten Montag die höchste Terrorwarnstufe in der Hauptstadt ausgerufen. © Nicolas Landemard/AP/dpa

Zwar dauern die Ermittlungen, die wegen eines "potenziell terroristischen Motivs" an die Bundesstaatsanwaltschaft übergeben wurden, an. Bereits jetzt könne jedoch gesagt werden, dass es sich bei dem mutmaßlichen Todesschützen um einen 45-jährigen Tunesier handele, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt habe.

"Er erhielt im Oktober 2020 einen negativen Bescheid und verschwand kurz darauf vom Radar", so die Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor. Ein Jahr später wurde er offiziell aus dem Nationalregister gestrichen.

Wie Justizminister Vincent van Quickenborne mitteilte, sei er der Polizei bereits im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen.

So wurden im Juli 2016 unbestätigte Informationen übermittelt, wonach der Mann ein islamistisches Profil habe. Dies sei jedoch ohne Ergebnis überprüft worden. "Darüber hinaus gab es, soweit unseren Diensten bekannt, keine konkreten Hinweise auf eine Radikalisierung", so van Quickenborne.

Am Dienstag erfolgte eine Hausdurchsuchung durch Spezialeinheiten im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek. Diese bleib zunächst jedoch ohne Erfolg. "An der angegebenen Adresse wurde niemand angetroffen", so Bundesanwalts Frédèric Van Leeuw.