15.02.2023 15:23 Terrorfall Castrop-Rauxel: 32-Jähriger bleibt auf freiem Fuß, Bruder weiter in U-Haft

Der Terrorverdächtige, der am 8. Januar zusammen mit seinem jüngeren Bruder in Castrop-Rauxel festgenommen wurde, muss nicht zurück in U-Haft.

Castrop-Rauxel – Er bleibt auf freiem Fuß: Die Generalstaatsanwaltschaft unternimmt keinen weiteren Versuch, den 32-jährigen Terrorverdächtigen von Castrop-Rauxel wieder in Untersuchungshaft zu bringen. Der 32-Jährige, der am 8. Januar zusammen mit seinem Bruder (25) in Castrop-Rauxel festgenommen wurde, muss nicht zurück in U-Haft. © WTVnews/dpa Man werde nicht erneut Beschwerde gegen die Haftentlassung einlegen, sagte ein Sprecher der Behörde am heutigen Mittwoch. Zuvor hatten Richter in zwei Instanzen entschieden, dass der Iraner nicht im Gefängnis bleiben muss. Die Richter hatten keinen dringenden Tatverdacht mehr gesehen. "Angesichts der weiteren erfolgten Ermittlungen sehen wir derzeit keine Erfolgsaussicht, gegen diese Entscheidung vorzugehen", sagte der Sprecher der ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Terror Anschlag auf Moschee: Wie kam der Attentäter durch die Sicherheitskontrollen? Weitere Details zum aktuellen Stand der Ermittlungen nannte er nicht. Der 32-jährige Iraner und sein 25 Jahre alter Bruder waren in der Nacht zum 8. Januar bei einem spektakulären Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel im nördlichen Ruhrgebiet festgenommen worden. Seit Ende Januar ist der 32-Jährige wieder auf freiem Fuß, während der 25-Jährige nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den Brüdern vor, einen islamistisch motivierten Gift-Anschlag vorbereitet zu haben.

Titelfoto: WTVnews/dpa