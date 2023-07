Nach Stopp von Verfassungsgericht: Koalition will Heizungsgesetz erst nach Sommerpause beschließen

Nach dem vorläufigen Stopp will die Ampel-Koalition das Heizungsgesetz erst nach der Sommerpause beschließen. © Marcus Brandt/dpa

Die Koalitionsfraktionen wollen für die nächste reguläre Sitzungswoche Anfang September beantragen, die zweite und dritte Lesung des Gebäudeenergiegesetzes auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen.

Das teilten die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP am heutigen Donnerstag in Berlin mit. Zuvor hatte noch eine Sondersitzung während der Sommerpause als Alternative im Raum gestanden.

Keine 48 Stunden vor dem eigentlich geplanten Parlamentsbeschluss zum Heizungsgesetz hatte das Bundesverfassungsgericht das Vorhaben im Eilverfahren gestoppt.

Die für den am morgigen Freitag geplante zweite und dritte Lesung im Bundestag dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche stattfinden, teilte das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Mittwochabend mit.

Es machte Zweifel geltend, dass die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt wurden.