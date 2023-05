Riesige "Feuerkraft-Vernichtungsübung" beginnt: Muss Nordkorea jetzt zittern?

Flammen steigen auf, als die gepanzerten Fahrzeuge auf dem Übungsplatz Seungjin Fire Training Field warten. © dpa/AP/Ahn Young-joon

An der ersten von insgesamt fünf geplanten Trainingseinheiten der "gemeinsamen Feuerkraft-Vernichtungsübung" hätten am heutigen Donnerstag 2500 Soldaten beider Länder teilgenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.

Mehr als 600 Waffensysteme einschließlich Artillerie, Jagdbomber, Kampfhubschrauber und Militärdrohnen waren demnach zur Feuerunterstützung im Einsatz.

Hauptschauplatz war ein Truppenübungsplatz in der Nähe der stark befestigten innerkoreanischen Grenze.

Die Übung habe die Fähigkeit und Bereitschaft der Streitkräfte demonstriert, "um entschieden auf die Nuklear- und Raketenbedrohungen Nordkoreas sowie einen Großangriff zu antworten", hieß es.

Der Konflikt mit Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen ist, hat zuletzt wieder deutlich an Brisanz gewonnen.