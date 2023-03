Umstrittene Wahlrechtsreform passiert das Parlament: Bundestag verordnet sich Schrumpfkur

Berlin - Nach jahrelangem Hin und Her hat sich der Bundestag am Freitag selbst eine Schrumpfkur verordnet. Mit einfacher Mehrheit stimmte das Parlament für die Wahlrechtsreform der Ampel-Parteien, welche die Anzahl der Abgeordneten künftig auf 630 begrenzen soll. Bei Union und Linken kam das gar nicht gut an. Sie sehen sich massiv benachteiligt.