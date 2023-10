Wahllokale in Berlin voll: Polnische Menschen bestimmen Zukunft ihres Landes

Berlin - Hunderte Menschen standen am Sonntag nicht nur in Berlin Schlange, um ihre Stimme bei der Parlamentswahl in Polen abzugeben. Schließlich geht es um eine politische Neuausrichtung des Landes.

Oppositionsführer der "Bürger-Koalition" (KO), Donald Tusk (66) hat gute Chancen, Polen künftig zu regieren. © Petr David Josek/AP

Den Angaben der polnischen Botschaft per X (vormals Twitter) wollten über 100.000 Polen am heutigen Sonntag in ganz Deutschland ihre Stimme zu der in ihrem Land stattfindenden Parlamentswahl abgeben.

In den Berliner Wahllokalen der polnischen Botschaft und des Konsulats herrschte reger Andrang. Die wahlberechtigten Menschen wollten ihr Kreuz bei der Abstimmung über ein neues Parlament machen.

Gegen Nachmittag verlief die Wahl der 460 Mitglieder des Sejm (Unterhaus) sowie der 100 Senatoren reibungslos und friedlich, wie die polnische Botschaft mitteilte.

Das Wahlergebnis wird über die politische Richtung des Nachbarlandes entscheiden. Aktuell wird Polen von der nationalkonservativen Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) von Jarosław Kaczyński (74) regiert.

Sein Kontrahent aus der liberalkonservativen "Bürger-Koalition" (KO) und ehemaliger Ministerpräsident Donald Tusk (66) könnte den Umfragen zufolge den Wahlkampf für sich gewinnen und eine Koalition mit der linken Partei "Lewica"und dem ebenfalls lliberalkonservativen"Dritten Weg" bilden. Damit müsste die PiS-Partei ihren Regierungssitz abgeben.