Hund wird von Auto erfasst und stirbt: Fahrer haut einfach ab

Besigheim - Für ein Tier hat er offenbar nichts übrig! Ein Mann hat in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Auto einen Hund erfasst und ist danach einfach davongefahren.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der vom Unfallort geflüchtet ist. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Am gestrigen Montagmorgen gegen 8.40 Uhr kam es laut Polizeiangaben in der Ilsfelder Straße in Besigheim zu einer Unfallflucht.

Doch der Reihe nach: Ein 45 Jahre alter Mann ging mit seinem Hund Gassi und überquerte hierzu die Straße, um auf eine gegenüberliegende Wiese zu gelangen.

Daraufhin rannte der Hund, der nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht angeleint war, zurück über die Straße. Im Zuge dessen wurde er von einem heranfahrenden Wagen erfasst. Der Vierbeiner erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.

Der bislang unbekannte Fahrer des grauen Audi mit Ludwigsburger Kennzeichen setzte seine Fahrt nach der Kollision mit dem Hund unbeirrt fort, obwohl der 45-Jährige versucht hatte, diesen zum Anhalten zu bringen. Die Ermittlungen dauern an.