Mieter sollen für Flüchtlingsheim ausziehen: Darf ihnen einfach so gekündigt werden?

So auch in Lörrach, wo Mieter einen Wohnkomplex verlassen sollen, um Platz für Geflüchtete zu schaffen.

Die bisherigen Wohnraum-Kapazitäten seien aber erschöpft. Das geht auch anderen Kommunen so: "Die regulären Aufnahmekapazitäten sind in den Städten und Gemeinden seit Monaten belegt", erläutert ein Sprecher des Gemeindetages.

Kommunen müssen jedes Jahr entsprechend der Verteilschlüssel der Landkreise eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen in die sogenannte Anschlussunterbringung aufnehmen. "Die Stadt Lörrach ist seit Jahren bestrebt und zugleich auch verpflichtet, diesen Menschen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen", so Oberbürgermeister Jörg Lutz (59, parteilos) am Mittwoch.

Die Stadt muss eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr 356 Geflüchtete aufnehmen und verfügt bereits über drei Standorte. Die sind so gut wie voll und ein vierter Standort erst in Planung. Im vergangenen Jahr brachte die Stadt 638 Personen mit Fluchthintergrund unter.

Aktuell leben damit insgesamt rund 1200 Personen in sogenannten Anschlussunterbringungen - rund 500 in städtischen Unterkünften, der Rest in Privatunterkünften.