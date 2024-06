Seit 1973 im Einsatz: Dieses U-Boot reist jetzt ins Museum!

Speyer - Ein rund 350 Tonnen schweres U-Boot ist nach monatelanger Vorbereitung unterwegs in ein Museum in Sinsheim ( Baden-Württemberg ).

Das U-Boot U17 wird beim Transportstart vom Technikmuseum Speyer auf der Straße transportiert. © Uwe Anspach/dpa

Der von der Marine aussortierte Stahlkoloss verließ am Sonntag auf einem Schwerlasttransporter das Gelände des Technik Museums in Speyer (Rheinland-Pfalz).

Zahlreiche Schaulustige ließen sich das außergewöhnliche Gespann nicht entgehen und fotografierten entlang der Strecke.

Die erste Etappe führte zum Rhein, wo U17 an diesem Montag auf einen Ponton gewuchtet wird. Nach einem Weg voller Herausforderungen soll der maritime Oldtimer das Ziel am 28. Juli erreichen.

Das etwa 50 Meter lange U-Boot war seit 1973 im Einsatz und wurde von der Marine 2010 ausgemustert. Vor mehr als einem Jahr hievte ein Portalkran U17 auf einen Schwimmponton, der den stählernen Riesen der Klasse 206A nach Speyer brachte.

Tausende standen damals am Rheinufer in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und verfolgten den Transport des respekteinflößenden Ausstellungsstücks. In Speyer wurde unter anderem Gewicht entfernt - auch, um das Boot bereit für Drehungen zu machen.