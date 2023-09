Tödliche Messerattacke in Wiesloch: Es gibt neue erschreckende Erkenntnisse!

Wiesloch - Eine brutale Bluttat schockt Deutschland! Die 30 Jahre alte Frau, die ein psychisch kranker Mann in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) getötet haben soll , ist mit einem kurz zuvor vom Verdächtigen gestohlenen Küchenmesser erstochen worden.

Der aus Somalia stammende 33 Jahre alte Verdächtige lebe seit 2014 in Deutschland. Gegen ihn war nach der Tat ein Unterbringungsbefehl erlassen worden. Seither sitzt er wieder im PZN Wiesloch.

Der Mann habe das Messer nach seiner Flucht aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch aus der Auslage eines Kaufhauses genommen, dort geschah wenig später die Tat, teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am heutigen Montag weiter mit.

Der Beschuldigte war am Freitag aus dem PZN geflohen und hatte die Frau den Erkenntnissen zufolge in dem Geschäft in der Innenstadt attackiert. Sie starb wenig später im Krankenhaus.