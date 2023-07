50-Jähriger will nach Berlin spazieren und sorgt für Bahn-Chaos

Jüterbog (Teltow-Fläming) - Ein Mann hat am Sonntagmorgen in Brandenburg für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr und sogar Zugausfälle gesorgt.

Ein 50 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen mit seinem Spaziergang im Gleisbett die Bundespolizei auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Der Grund: Der 50-Jährige wollte nach eigenen Angaben zu Fuß nach Berlin wandern und orientierte sich dabei offensichtlich an den Bahngleisen.

Wie die Bundespolizei am Montagnachmittag mitteilte, ging am Sonntag gegen 9.38 Uhr die Meldung über unbefugte Personen in den Gleisen zwischen den Bahnhöfen Niedergörsdorf und Jüterbog ein.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei starteten umgehend eine Suche nach besagten Personen, wobei sie auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden.

Wenig später wurde das Bahnpersonal am Bahnhof Jüterbog auf den 50-Jährigen aufmerksam und übergab ihn dann den Beamten. Die stellten bei dem polizeibekannten Mann Alkoholgeruch fest und ließen ihn ins Röhrchen pusten. Dabei ergab sich ein Wert von 0,88 Promille.