Ausgerechnet am Wahltag: Stromausfall in Cottbus

Cottbus - Im Norden von Cottbus ist seit dem späten Samstagabend der Strom ausgefallen. Auch Wahllokale waren am Sonntagvormittag betroffen.

Teile von Cottbus haben keine Power. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Der Wahlablauf sei durch den Stromausfall nicht beeinträchtigt, teilte die Stadt Cottbus mit.

Der Energieversorger arbeitete an der Behebung der Störung, die auch die Fernwärmeversorgung betraf. Damit fielen auch einige Heizungen aus. "Die Stromversorgung wird voraussichtlich im Laufe des Vormittags wieder funktionieren", teilten die Stadtwerke Cottbus auf ihrer Internetseite mit.

Der stellvertretende Kreiswahlleiter, Andreas Pohle, sagte zu dem Stromausfall in Cottbus: "Es ist nicht so optimal, weil die Leute im Kalten sitzen". Betroffen seien in der Stadt 4 von insgesamt 53 Wahllokalen, sagte Pohle. Aber die Wahlhelfer seien alle erschienen.

Ein Sprecher bei der Regionalleitstelle Lausitz sagte, in einem Wahllokal habe die Feuerwehr für Licht sorgen müssen. "Damit die Menschen erkennen, was sie wählen."



Zudem hieß es von der Regionalleitstelle: "Es laufen derzeit Erdarbeiten des Energieversorgers, um die Störung zu beheben." Drei nördliche Stadtteile von Cottbus seien betroffen, "aber nicht alle Straßen. Einige Straßenzüge haben weiterhin Strom", sagte der Sprecher.