Gewitter extrem: Entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer und vollgelaufene Keller

Brandenburg an der Havel - Ein heftiges Gewitter mit Sturmböen hat in Brandenburg an der Havel zahlreiche Bäume entwurzelt und Schäden verursacht.

Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz. © Julian Stähle Die gesamte Stadt sei von den Unwetterschäden am Dienstagabend betroffen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle am Mittwochmorgen. "So einen Sturm habe ich noch nie erlebt." Bäume aller Größen seien umgerissen worden, von 50 Zentimetern bis 1,50 Meter Durchmesser, wie der Sprecher sagte. Verletzte Menschen habe es nach derzeitigem Stand nicht gegeben. Der Deutsche Wetterdienst sprach von einem lokalen Ereignis und einer Fallbö (Downburst). Es sei in den Böen eine Windgeschwindigkeit von 148 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Brandenburg 39-Jährige öffnet Tür und wird sofort von Nachbar niedergestochen Das Gewitter zog nach ersten Angaben eine Schneise durch die Stadt westlich von Berlin. Auch Dächer wurden abgedeckt. Die Einsätze und Aufräumarbeiten würden noch bis weit in den Mittwoch hinein andauern, zahlreiche Straßen würden zunächst gesperrt bleiben, hieß es.

Arbeitswege auf Straßen massiv beeinträchtigt