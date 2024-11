Kaufland qualmt bei laufendem Betrieb und löst Alarm sowie Sprinkleranlage aus

Spremberg - In Spremberg (Spree-Neiße) hat ein Brand in einem Supermarkt die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Ein Feuer in einem brandenburgischen Supermarkt rief Rettungskräfte am gestrigen Samstagabend auf den Plan. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Laut Polizei Brandenburg wurden die Einsatz- und Rettungskräfte am gestrigen Samstag um 21.44 Uhr zu einem in der Straße An der Lusatia gelegenen Kaufland alarmiert.

Dort hatte die Brandmeldeanlage noch während der Öffnungszeit einen Alarm sowie die Sprinkleranlage ausgelöst.

Beim Eintreffen der Brandbekämpfer hatte sich bereits starker Rauch im Gebäude ausgebreitet.

Das Feuer konnte rasch schnell gelöscht werden. Kunden und Personal konnten den Markt noch rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.