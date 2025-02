21.02.2025 15:47 3.097 Transporter krachen frontal zusammen: 35-Jähriger stirbt vor Ort, Baby im Krankenhaus

Heftiger Unfall in der Lausitz! Ein 35-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Schipkau so schwer verunglückt, dass er noch am Unfallort starb.

Von Matthias Kuhnert

Schipkau - Heftiger Unfall in der Lausitz! Ein 35-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Schipkau so schwer verunglückt, dass er noch am Unfallort starb. Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 35-Jährigen tun. © 7aktuell.de | Christoph Lohse Der Polizei zufolge kam es kurz vor 11 Uhr auf der Landstraße zu dem tödlichen Crash. Ein Ford und ein VW-Transporter krachten demnach frontal zusammen. Der 35-jährige VW-Fahrer überlebte den Zusammenstoß nicht. Auch die beiden Mitfahrer, eine 32-jährige Frau sowie ein wenige Monate altes Baby, wurden schwer verletzt. Per Rettungshubschrauber ging es ins Krankenhaus. Der Ford-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und musste auch ins Krankenhaus gebracht werden. Brandenburg Unfall 18-Jähriger stirbt nach Motorrad-Sturz in Eberswalde Die Landstraße ist aufgrund des Unfalls voll gesperrt. Der VW-Fahrer starb noch vor Ort. © 7aktuell.de | Christoph Lohse Die Polizei ermittelt nun mithilfe eines Sachverständigen der DEKRA, wie es zu dem tödlichen Verkehrsunfall kommen konnte. Die Maßnahmen am Unfallort dauern noch an.

