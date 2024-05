30.05.2024 11:16 Wachmann stirbt nach Angriff in Flüchtlingsheim: Täter auf der Flucht!

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam ist am Donnerstag ein Wachmann gestorben.

Potsdam - Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Potsdam ist am Donnerstag ein Wachmann gestorben. Der Polizeieinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße läuft seit dem frühen Donnerstagmorgen. © Christian Pörschmann/reporternet24/dpa Das sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Theresia Jonitz. Zuvor berichtete die Berliner Zeitung "B.Z". "Der Täter ist auf der Flucht", sagte die Sprecherin. Die Lage sei noch undurchsichtig. Beim Tatort handle es sich um das Gelände einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende. Zum Hergang machte die Staatsanwaltschaft bislang keine Angaben. Brandenburg Schüsse und Stiche in Potsdamer Innenstadt! Polizei im Großeinsatz Die Polizei startete nach der Gewalttat am Donnerstagmorgen eine groß angelegte Suche rund um die Geschwister-Scholl-Straße, ganz in der Nähe von Park Sanssouci. Die Gegend wurde abgesperrt, Straßen aber auch Spazierwege waren davon betroffen. Viele Polizeikräfte suchten nach Spuren. Sie waren unter anderem zu sehen, als sie einen Garten durchkämmten und hinter Bäume und Büsche schauten. Es war auch ein Spürhund zu sehen. Andere Beamten mit weißen Schutzanzügen kamen hinter rot-weißen Absperrbändern zum Einsatz.

Titelfoto: Christian Pörschmann/reporternet24/dpa