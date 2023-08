25.08.2023 12:47 1.294 Abrechnung auf eBay: Mann will "Dreckskarre" seiner Freundin loswerden

Dieser Autokauf seiner Freundin passt einem Mann aus Bremen so gar nicht in den Kram - er will die "Dreckskarre" so schnell wie möglich wieder loswerden.

Von Lara Westphal

Bremen - Dieser Autokauf seiner Freundin passt einem Mann aus Bremen so gar nicht in den Kram - er will die "Dreckskarre" so schnell wie möglich wieder loswerden. Der BMW hat laut Verkäufer einige Macken. © Screenshot ebay Kleinanzeigen Auf Kleinanzeigen finden sich immer wieder kuriose Anzeigen - so wie diese: Marcel bietet dort das Auto seiner Freundin an, das seiner Meinung nach ein absoluter Fehlkauf war. "Hallo, ich verkaufe hier die Dreckskarre von meiner Freundin, die auf die tolle Idee kam das Auto ohne mich zu kaufen. (Das hat sie jetzt davon) und dabei mies übern Tisch gezogen wurde", heißt es in der Anzeige. Konkret handelt es sich um einen schwarzen 3er BMW mit roten Felgen, der rund zwanzig Jahre auf dem Buckel hat. Bremen Unfall im Hafen! Segelschiff kracht gegen Kran: Masten gebrochen Der BMW 316 sei allerdings voller Mängel. "Ich bin nicht bereit, das zu reparieren, was alles mit der Karre ist", macht der Kleinanzeigen-Verkäufer deutlich und liefert gleich eine Liste von Reparaturen, die an dem Wagen durchgeführt werden müssen. Und das ist einiges. Unter anderem befinde sich ein Leck im Ölgehäuse sowie Defekte an Querlenker und Achslager. Außerdem besitze der BMW einen "Kat (Katalysator, Anm.d.Red.) vom Schrottplatz", der "so unprofessionell angeschweißt wurde, dass selbst ich das mit 3 Atü aufm Kessel besser hinbekommen hätte", wettert Marcel. "Dreckskarre" hat auch ein paar Vorteile Ein Pluspunkt: Der gepflegte Innenraum des Wagens. © Screenshot ebay Kleinanzeigen Die "Dreckskarre" habe aber auch ein paar Vorteile - "die Liste ist kurz", so der Anbieter. So sei der Wagen fast rostfrei und von außen und innen sehr gepflegt. Die Klimaanlage funktioniere überraschend gut und mit einem Schiebedach kann der BMW auch punkten. Interessenten können die "Dreckkarre" mit 188.000 Kilometern auf dem Tacho für 1.100 Euro Verhandlungsbasis erwerben. Wen die Mängel nicht abschrecken, kann sich zu einer Probefahrt melden, allerdings "auf eigene Gefahr". Bremen Megafrachter "MSC Michel Cappellini" in Bremerhaven getauft Eine Gewährleistung oder Garantie für die Karre könne der Anbieter natürlich nicht geben.



Titelfoto: Screenshot ebay Kleinanzeigen