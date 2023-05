14.05.2023 07:24 Bremen-Wahl im Liveticker: Deshalb darf die AfD nicht antreten

Am Sonntag wird in Bremen die Bürgerschaft gewählt. Bislang regieren dort SPD, Grüne und Linke in einer Koalition, obwohl die CDU zuletzt stärkste Partei war.

Von Oliver Wunder

Bremen - Am Sonntag wird in Bremen die Bürgerschaft gewählt. Bislang regieren dort SPD, Grüne und Linke in einer Koalition, obwohl die CDU zuletzt stärkste Partei war. Bei der Wahl wird ein enges Rennen erwartet. Bremen ist der kleinste deutsche Stadtstaat. (Archivbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa Die Bremer SPD stellt seit 1945 ununterbrochen den Bürgermeister des Stadtstaates. Seit 2019 hat Andreas Bovenschulte (57) das Amt inne. Dabei hatte die CDU erstmals seit 1945 mit 26,7 Prozent der Stimmen bei der Wahl die SPD überholt, die nur auf 24,9 Prozent kam. Dennoch gelang es den Sozialdemokraten durch eine rot-rot-grüne Koalition an der Macht zu bleiben. Dabei wäre rechnerisch auch eine Jamaika-Koalition möglich gewesen, die Grünen lehnten das allerdings ab. Bovenschulte will bei der heutigen Wahl sein Amt gegen den CDU-Spitzenkandidaten Frank Imhoff (54) verteidigen. Bremen Er war alleine im Regionalexpress unterwegs: Wem gehört dieser Hund? In den Umfragen der vergangenen Wochen hat die SPD einen knappen Vorsprung von rund drei Prozentpunkten vor der CDU, so zuletzt im ZDF-"Politbarometer". Gleichzeitig müssen die Grünen mit herben Verlusten rechnen. TAG24 berichtet von der Bremen-Wahl am Sonntag in einem Liveticker. Wie immer gilt: zuoberst stehen die neusten Einträge, ältere lest Ihr unten. 7.24 Uhr: Fast eine halbe Million Menschen sind wahlberechtigt Wer wird demnächst im Bremer Rathaus regieren? (Archivbild) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr. Bis 18 Uhr können Wahlberechtigte ihre Stimmen abgeben. In Bremen und Bremerhaven dürfen etwa 462.000 abstimmen. Parallel werden Kommunalwahl abgehalten, daran dürfen zusätzlich etwa 33.000 EU-Bürger teilnehmen. 7.10 Uhr: Bremer AfD zerlegt sich selbst Frank Magnitz (70), Mitglied vom sogenannten Notvorstand der AfD in Bremen, kann nicht erneut in die Bürgerschaft gewählt werden. © Sina Schuldt/dpa Eine Besonderheit dieser Wahl: sie findet ohne die AfD statt. Zuvor hatten zwei konkurrierende Vorstände Kandidatenlisten eingereicht. Der innerparteiliche Streit führte dazu, dass die AfD komplett von der Wahl ausgeschlossen wurde. Daher steigen die Umfragewerte der rechtspopulistischen Wählervereinigung Bürger in Wut (BiW). Sie entstand einst aus dem Landesverband der sogenannten Schill-Partei, die 2001 bis 2004 in Hamburg mitregierte. Bei der Wahl 2019 erlangte die Wählervereinigung 2,4 Prozent der Stimmen und errang einen Sitz in der Bürgerschaft. Aktuelle Umfragen sehen sie bei zehn Prozent, viele AfD-Wähler wollen der BiW ihre Stimme geben.

Titelfoto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa