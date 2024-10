Schüsse auf Menschengruppe in Bremen, Polizei sucht Zeugen

Bremen - Ein Unbekannter hat in Bremen mit einer Waffe auf eine Gruppe Menschen geschossen!

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Zwei 20 und 25 Jahre alte Männer und eine 23 Jahre alte Frau seien am Freitagabend im Ortsteil Borgfeld von zwei Männern in einer ihnen unbekannten Sprache angesprochen worden, teilte die Polizei mit.

Plötzlich zog einer der Männer eine Waffe und schoss in die Luft. Anschließend zielte er auf die Gruppe und schoss in deren Richtung. Beide Männer flohen in einem weißen Transporter.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.