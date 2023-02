Das gab's noch nie: Wagenbauer Tilly verrät Thema noch vor Rosenmontag

Jacques Tilly gestaltete einen Wagen nach einem ganz aktuellen Motto. Er schenkt den "Klimaterroristen" Aufmerksamkeit. © Federico Gambarini/dpa

Bislang galten die politisch oft bissigen Mottowagen bis Rosenmontag als die bestgehüteten Geheimnisse in der Landeshauptstadt. Hintergrund sind frühere Versuche der Kritisierten, die Wagen mit einstweiligen Verfügungen noch in letzter Minute zu stoppen.

Doch die Angst und das Gerücht, Klima-Aktivisten könnten in diesem Jahr den Rosenmontagszug stoppen, brachten die Wagenbauer zum Umdenken: Und so verrieten sie am Freitag, dass am Rosenmontag ein Wagen mit dabei sein wird, der sich hinter das Anliegen der Klima-Aktivisten der Letzten Generation stellt.