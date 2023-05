24.05.2023 17:04 Keller von Mehrfamilienhaus brennt lichterloh: 45 Bewohner evakuiert

Wegen eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf sind in der Nacht rund 45 Bewohner evakuiert worden.

Von Nicole Reich

Düsseldorf – Rund 45 Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten sich in der vergangenen Nacht in Düsseldorf ins Freie retten - im Keller des Gebäudes brannte es lichterloh. Im Keller eines Hauses mit 30 Wohnungen in Düsseldorf ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. © Patrick Schüller Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Flammen um kurz nach Mitternacht in einem Verschlag im Untergeschoss des Hauses an der Zwickauer Straße im Stadtteil Vennhausen ausgebrochen. Der Rauch sei bereits dabei gewesen, ins Treppenhaus und einzelne der insgesamt 30 Wohnungen zu ziehen, als die Rettungskräfte eintrafen. Die Feuerwehrleute leiteten die Evakuierung ein und brachten mehrere Menschen ins Freie. Sie und dutzende weitere Bewohner wurden vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt betreut. Düsseldorf Japan-Tag in Düsseldorf: Köstlichkeiten, Kampfkünste und Karaoke Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Eine Frau wurde zwar vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ihre Erkrankung habe jedoch nichts mit den Geschehnissen der Nacht zu tun, hieß es. Nach rund drei Stunden waren auch die letzten Glutnester gelöscht und der Einsatz für die rund 40 Helfer beendet. Rund 40 Rettungskräfte waren teils bis zu drei Stunden vor Ort im Einsatz. © Patrick Schüller Die Brandursache muss nun die Polizei ermitteln.

