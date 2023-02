Mehr Sicherheit als vor Corona: Düsseldorf bereitet sich auf die Jecken und Klimaaktivisten vor

Düsseldorf - Bei ihrer Rückkehr in die Düsseldorfer Altstadt wird der Ansturm der Jecken auf ein enormes Aufgebot an Polizei und Sicherheitskräften stoßen.

Die Düsseldorfer Polizei, Security-Kräfte sowie das Ordnungsamt bereiten sich auf die Karnevalstage vor. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Weil sie nicht wissen, wie ausgelassen die Jecken nach der zweijährigen Zwangspause feiern werden, haben sich die Behörden dazu entschlossen, die Zahl der Polizisten, Ordnungsamtsmitarbeiter und Security-Kräfte deutlich aufzustocken - auf ein Niveau höher als vor der Corona-Pandemie, wie sie am Dienstag ankündigten.

"Wir freuen uns auf die Wiederbelebung des Brauchtums und sind dabei, wenn das jecke Volk die Innenstadt zurückerobert", versicherten Sprecher von Polizei und Stadt am Dienstag.

Weiterhin gilt an Karneval in der Altstadt das 2011 eingeführte Glasverbot. Es habe sich sehr bewährt und die Zahl der Schnittverletzungen an den tollen Tagen von 166 auf zuletzt 6 reduziert.

Um dem unerwünschten Phänomen des Wildpinkelns Herr zu werden, wird die Stadt 500 Toiletten zusätzlich aufstellen lassen. Außerdem werde man bei Verstößen an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, kündigte Ordnungsdezernent Christian Zaum an.

Wer sich beim wilden Urinieren im Freien erwischen lasse, müsse mit 180 Euro Bußgeld inklusive Gebühren rechnen.