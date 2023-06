Messerattacke vor Düsseldorfer Sprachschule: 34-Jähriger schwer verletzt

Das 34-jährige Opfer wurde von Notärzten behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei mitteilte, kam es am späten Mittwochnachmittag zu der heftigen Auseinandersetzung. Zwei Männer waren - offenbar wegen einer Belanglosigkeit - vor einer Sprachschule in einen Streit geraten.

Ersten Ermittlungen zufolge seien sie beide Teilnehmer desselben Sprachkurses. Als der Streit schnell körperlich wurde, soll einer von ihnen, ein 33 Jahre alter Ukrainer, ein Messer gezückt und auf seinen 34-jährigen Kontrahenten eingestochen haben.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnte den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen, das Opfer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so die Polizei.

Aufgrund der Schwere der Tat wurde eine Mordkommission eingerichtet. Dem 33-Jährigen wird Totschlag vorgeworfen.