Rechtsextremistischer Hintergrund? Düsseldorfer Straßenschild in arabischer Schrift überklebt

Das Straßenschild ist eines von vielen, das in Düsseldorf ergänzt wurde. © Federico Gambarini/dpa

Hinter der Tat werden derzeit Rechtsextremisten vermutet. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.

Die Stadt Düsseldorf hatte als Zeichen der Vielfalt und Internationalität begonnen, mehrere Straßenschilder in Vierteln mit einer internationalen Community durch Zusatzschilder in deren Sprache zu ergänzen.

Der Anfang war 2021 mit einem japanischen Schild im japanischen Geschäftsviertel an der Immermannstraße unternommen worden. Vor wenigen Tagen war dann an der Ellerstraße ein Zusatzschild in arabischer Schrift angebracht worden. Das hatte in rechten Social-Media-Kreisen für Empörung gesorgt.

Aktivisten sollen nun die arabische und die deutsche Version des Straßenschildes überklebt und symbolisch als Karl-Martell-Straße umbenannt haben - verbunden mit dem Bild eines Reiters, der mit einer Lanze Menschen vor sich hertreibt.