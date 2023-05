Vor dem Landtag in NRW weht zum ersten Mal in der Geschichte die Regenbogenflagge

Düsseldorf - Auch vor dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf soll am heutigen Mittwoch erstmals die Regenbogenflagge gehisst werden.

Die Regenbogenfahne steht für Vielfalt und gilt als ein Zeichen gegen Diskriminierung von queeren Menschen. © Federico Gambarini/dpa

Anlass ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. "Nordrhein-Westfalen ist weltoffen und tolerant. Mit der bunten Regenbogenflagge sprechen wir uns gegen jegliche Form der Diskriminierung und Ausgrenzung aus", sagte der Präsident des Landtags, André Kuper (62), der "Rheinischen Post".

Dem Zeitungsbericht zufolge hat das Präsidium des Landtags beschlossen, dass die Regenbogenflagge künftig immer zu bestimmten Anlässen gehisst wird - in Kombination mit den Flaggen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes.

Dazu sollen auch die Tage der Christopher Street Day-Parade in der Landeshauptstadt gehören.

Andere Bundesländer verfahren ähnlich, und auch am Bundestag in Berlin soll am Mittwoch die Flagge wehen. Erstmals war dies im vergangenen Jahr im Juli zum Christopher Street Day der Fall.