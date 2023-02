18.02.2023 15:13 3.054 Brand in Waldschänke in Geyer: Straße im Erzgebirge voll gesperrt

In der Waldschänke in Geyer hat es am Samstag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Die S222 zwischen Abzweig Burgstädtel und Geyer wurde voll gesperrt.

Von Lea Wunderlich

Geyer - Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes musste am Samstagnachmittag die S222 zwischen Abzweig nach Burgstädtel und Geyer (Erzgebirge) voll gesperrt werden. Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag in der Waldschänke in Geyer. © Bernd März Die Feuerwehren Geyer und Ehrenfriedersdorf sowie Rettungsdienst, Notarzt und Polizei wurden gegen 13.30 Uhr nach Geyer auf die Elterleiner Straße alarmiert. Hier war es im Keller einer Gaststätte zu einer Rauchentwicklung gekommen. Nach ersten Informationen musste eine Person aus dem Keller gerettet werden. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Einsatz waren 30 Kameraden. Über Verletzte ist aktuell noch nichts bekannt. Die S222 zwischen Abzweig nach Burgstädtel musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Titelfoto: Bernd März