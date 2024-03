03.03.2024 08:58 1.386 Brandstiftung? Honda im Erzgebirge geht in Flammen auf

In Schneeberg ging am frühen Sonntagmorgen ein Honda in der Magazinstraße in Flammen auf.

Von Claudia Ziems

Schneeberg - Brandstiftung in Schneeberg (Erzgebirge)? Der Honda brannte im Frontbereich komplett aus. © Niko Mutschmann Gegen 2.45 Uhr wurden die Feuerwehren aus Schneeberg, Neustädtel, Griesbach und Bad Schlema am Sonntag nach Schneeberg in die Magazinstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Honda in Flammen. Die Kameraden löschten den Brand, die Magazinstraße sowie die B93/Neustädtler Straße mussten für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Erzgebirge Prügelattacke wegen eines Wischmopps auf McDonald's-Parkplatz Etwa 20 Meter neben dem ausgebrannten Auto wurde noch ein geöffneter Schaukasten entdeckt. Aus diesem waren die Aushänge entnommen und angezündet worden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Während des Löscheinsatzes musste die Magazinstraße sowie die B93/Neustädtler Straße voll gesperrt werden. © Niko Mutschmann Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Niko Mutschmann