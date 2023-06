Deutschlands bester Bergmann ist ein echt erzgebirgischer Kumpeltyp

Schneeberg - Bergmänner haben im Erzgebirge Tradition - und eine Zukunft. Bergparaden locken mit historischen Trachten Touristen, Pyramiden mit Bergmannsfiguren gehen in alle Welt. Doch der Beruf ist kein Relikt: Neuer Abbau bahnt sich an Lagerstätten für Flussspat und Zinn an.