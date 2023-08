Dieses Hobby teilt Erzgebirgskrimi-Star Teresa Weißbach mit ihrer Filmfigur

Im Film "Tödlicher Akkord" ist das Blasorchester, in dem Saskia Bergelt spielt beim Bergstreittag in Schneeberg dabei. Schauspielerin Teresa Weißbach ist durch die Dreharbeiten zum Waldhorn-Spielen gekommen. © Uwe Meinhold

Wir erinnern uns: In der Folge "Tödlicher Akkord" von 2020 spielt Saskia Bergelt in einer Bergmannskapelle, gemeinsam mit Opfern und Täter des Films. Mit ihrem Waldhorn ist sie dann auch später beim Bergstreittag in Schneeberg dabei.

Nun hat Schauspielerin Teresa Weißbach auf Instagram verraten, dass sie vor den Dreharbeiten zu dem Film nicht auf dem Blechblasinstrument spielen konnte. Das hat sich seither geändert!

Am Dienstag postete die gebürtige Zwickauerin nämlich ein Video auf der Social-Media-Plattform, wo man sie das Waldhorn spielen hört. Die Schauspielerin steht dabei mit Shorts und T-Shirt bekleidet mitten in der Natur und spielt das Kinderlied: "Summ, summ, summ, Bienchen summ herum". Auf dem Video erscheinen dabei die Hashtags: #waldhorn #übenüben #bergwelt #glücklichsein #sumsumsum und #bieneparadies.

In den Kommentaren schreibt ein Fan überrascht: "Das wusste Unsereiner gar nicht, dass Du richtig gut spielst! Ich dachte immer es ist (wie vieles im Film) nur "gespielt"."