Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Ertappter Einbrecher flüchtet mit Beute

In Oberwiesenthal erwischten am frühen Donnerstagmorgen Mitarbeiter einen Einbrecher im Hotel in der Vierenstraße. Der Mann flüchtete mit seiner Beute.

Von Claudia Ziems

Oberwiesenthal - In Oberwiesenthal (Erzgebirge) erwischten Hotel-Mitarbeiter einen Einbrecher! Der Mann flüchtete mit seiner Beute. Nach einem Einbruch in ein Hotel im Erzgebirge laufen die Ermittlungen. (Symbolfoto) © 123RF/Ralf Liebhold Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Hotel in der Vierenstraße gerufen. Dort hatte ein Mitarbeiter im Büro einen unbekannten Mann erwischt. Als der Unbekannte den 59-Jährigen bemerkte, flüchtete er aus einem Fenster. Der mutmaßliche Einbrecher war durch ein Fluchtfenster ins Gebäude gelangt und hatte die Räume durchsucht. Laut Polizei nahm der Täter Bargeld in unbekannter Höhe mit. Erzgebirge Tragischer Unfall im Erzgebirge: Opel-Fahrer stirbt im Krankenhaus Der Mitarbeiter beschrieb den Mann wie folgt: circa 1,80 Meter groß

schlank

dunkel gekleidet Die Polizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03733 88-0 im Polizeirevier Annaberg entgegengenommen. Erst vor wenigen Wochen waren Diebe in mehreren Hotels im Erzgebirge unterwegs.

